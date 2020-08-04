День Марии Магдалины: история мироносицы, традиции и запреты праздника
Сегодня, 4 августа, православные христиане отмечают день памяти равноапостольной мироносицы Марии Магдалины, верной последовательницы Иисуса Христа.
Кто такая Мария Магдалина
Святая равноапостольная Мария Магдалина родилась в городке Магдала на берегу Генисаретского озера, в Галилее, в северной части Святой Земли.
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Согласно православному писанию, после того, как Спаситель изгнал из Марии семь бесов, она начала новую жизнь и стала верной ученицей Иисуса.
Святая Мария Магдалина следовала за Христом, проявляя трогательную заботу о нем. Вместе с Пресвятой Богородицей она стояла у Иисуса при его распятии, переживая страдания Спасителя и разделяя большую беду Матери Божьей.
После распятия Иисуса Мария Магдалина утром Пасхи пришла вместе с другими женами-мироносицами к гробнице Спасителя, но нашла ее пустой. Увидев первой воскресшего Христа, она получила от него повеления известить об этом учеников. Как первая благовестница воскресения Христова она признана церковью равноапостольной.
О чем просят Марию Магдалину
Святую Марию Магдалину считают покровительницей миссионеров и проповедников, учителей и социальных работников. К ней обращаются, прося даровать веру, смирение, добродетельность, смелость, помощь во время гонений, а также исцеление от беснования, от блудной страсти.
Традиции дня святой Марии Магдалены
В народе этот день называют Марьин день, Мироносица, Мария ягодница.
Девушки 4 августа просят святую дарить им красоту. В связи с этим они собирают утреннюю росу в серебряную посуду и умываются ею.
Роса считалась полезной для девичьего лица, а вот для животных и растений - была губительной. Поэтому в этот день крестьяне просыпались раньше и встряхивали росу с растений, а животных держали в стойлах.
В Марьин день обычно созревали ягоды и люди отправлялись собирать их, чтобы заготовить на зиму компоты и варенье.
Что нельзя делать 4 августа
Если в день святой Марии Магдалины погода была дождевой - полевые работы прекращались. Считалось, что молния может убить работников.
Если же работу нельзя было отложить, люди молились святой Марии и просили ее о заступничестве.
Девушкам в этот день следует отказаться от тяжелого труда, чтобы не надорвать здоровье.
Не рекомендуется решать финансовые проблемы, брать деньги в кредит и т.д.
Нельзя ссориться, конфликтовать, ругаться, сквернословить, желать кому-либо зла и думать о плохом.
Приметы в день Марии Магдалины
Если много росы утром - будет серый лен. Роса вымывает белье и укорачивает рост стебля.
Если 4 августа идет гроза - будет достаточно сена.
Гром гремит, не переставая - к быстрому граду.
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