26 июня православные христиане почитают святую мученицу Акилину.

Рассказываем, какой праздник 26 июня, его традиции, что нельзя делать в этот день и о чем попросить у святой Акилины.

Церковный праздник 26 июня - день памяти святой мученицы Акилины

Святую Акилину почитают 26 июня по юлианскому календарю. По новоюлианскому календарю, на который Православная церковь Украины перейдет с 1 сентября 2023 года, вспоминать святую будут 13 июня.

Акилина жила в III веке, в финикийском городе Библа. Она была родом из христианской семьи, в 5 лет ее крестили. В 12 лет Акилина стала проповедовать среди подруг. Весть о девочке дошла до царского наместника Волусиана - он пригласил ее к себе и поговорил, пытаясь обратить в язычество. Девочка отказалась и рассказала о Спасителе и его подвиге во имя человечества. Тогда император приказал девочку поддать пыткам. Когда решили, что она умерла, выбросили ее тело.

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Ночью к Акилине явился Ангел и велел пойти и обличить Волусиана. Когда наместник увидел целую и невредимую Акилину, то сильно напугался и велел ее казнить, как волшебницу. Мощи Акилины перенесли в Константинополь - в храм, построенный в ее честь.

Приметы 26 июня

Приметы этого дня связаны с погодой и урожаем:

солнечный день и много комаров - хорошая погода будет долго;

если огурцы еще не поспели - будут невкусными;

если приснились родственники - сон важный, нужно запомнить.

В народе день святой мученицы Акилины прозвали Акулина Гречишница - его связывали с посевом гречки за неделю или спустя неделю после праздника.

Что нельзя делать 26 июня

Запреты этого дня такие:

нельзя ссориться, скандалить - это к потере денег;

не нужно думать о плохом и совершать плохие поступки - настигнут долгие несчастья;

нельзя отказывать в милостыне - будут финансовые трудности;

Также в этот день запрещается тяжело работать в огороде и поле - урожая не будет.

Что можно делать 26 июня

В этот день молятся святой - просят у нее хорошего урожая гречихи. Акилина также помогает в исцелении болезней и семейных проблемах.

В день памяти Акилины следует пригласить в дом родственников и близких и угостить их гречневой кашей, гречаниками или другими блюда из гречки. Считается, что отведавший 26 июня гречку улучшит свое благосостояние и весь год будет сопутствовать удача. Гречневой кашей угощали также нищий и бездомных.

Продолжается Петров пост 2023 - тем, кто постится, в этот день можно есть горячую пищу без масла.

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