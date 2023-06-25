Рассказываем, какой праздник 26 июня, его традиции, что нельзя делать в этот день и о чем попросить у святой Акилины.
Церковный праздник 26 июня - день памяти святой мученицы Акилины
Святую Акилину почитают 26 июня по юлианскому календарю. По новоюлианскому календарю, на который Православная церковь Украины перейдет с 1 сентября 2023 года, вспоминать святую будут 13 июня.
Акилина жила в III веке, в финикийском городе Библа. Она была родом из христианской семьи, в 5 лет ее крестили. В 12 лет Акилина стала проповедовать среди подруг. Весть о девочке дошла до царского наместника Волусиана - он пригласил ее к себе и поговорил, пытаясь обратить в язычество. Девочка отказалась и рассказала о Спасителе и его подвиге во имя человечества. Тогда император приказал девочку поддать пыткам. Когда решили, что она умерла, выбросили ее тело.
Ночью к Акилине явился Ангел и велел пойти и обличить Волусиана. Когда наместник увидел целую и невредимую Акилину, то сильно напугался и велел ее казнить, как волшебницу. Мощи Акилины перенесли в Константинополь - в храм, построенный в ее честь.
Приметы 26 июня
Приметы этого дня связаны с погодой и урожаем:
- солнечный день и много комаров - хорошая погода будет долго;
- если огурцы еще не поспели - будут невкусными;
- если приснились родственники - сон важный, нужно запомнить.
В народе день святой мученицы Акилины прозвали Акулина Гречишница - его связывали с посевом гречки за неделю или спустя неделю после праздника.
Что нельзя делать 26 июня
Запреты этого дня такие:
- нельзя ссориться, скандалить - это к потере денег;
- не нужно думать о плохом и совершать плохие поступки - настигнут долгие несчастья;
- нельзя отказывать в милостыне - будут финансовые трудности;
Также в этот день запрещается тяжело работать в огороде и поле - урожая не будет.
Что можно делать 26 июня
В этот день молятся святой - просят у нее хорошего урожая гречихи. Акилина также помогает в исцелении болезней и семейных проблемах.
В день памяти Акилины следует пригласить в дом родственников и близких и угостить их гречневой кашей, гречаниками или другими блюда из гречки. Считается, что отведавший 26 июня гречку улучшит свое благосостояние и весь год будет сопутствовать удача. Гречневой кашей угощали также нищий и бездомных.
Продолжается Петров пост 2023 - тем, кто постится, в этот день можно есть горячую пищу без масла.