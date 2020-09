19 сентября - 262-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 103 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 6 сентября Юлианского календаря.

Какой праздник 19 сентября 2020

В этот день мир отмечает День рождения смайлика, Всемирный день чистоты, Всемирный день сока, Международный день поедания яблок, День свободы программного обеспечения, Международный день подражания пиратам, Международный день чистоты в прибрежных зонах, Всемирный день донора костного мозга.

Читайте такжеВыходные в октябре: когда и сколько будут отдыхать украинцы

В Украине - День изобретателя и рационализатора, День фармацевтического работника, в Израиле - Еврейский Новый год «Рош ха-Шана», в Германии - Пивной фестиваль «Октоберфест», в США - День гимнастики, День ответственности за свою собаку, День Бэтмена, День ирисового пудинга, День пляски, День «Мяу, как пират», в Колумбии - День дружбы и любви, в Непале - День Конституции, в Чили - День армии, в Молдове - День работника гражданской авиации.

Памятные даты 19 сентября, годовщины и события

В 1648 году в этот день французский ученый Блез Паскаль доказал существование атмосферного давления. Паскалю (1623-1662) – знаменитому математику, физику и мыслителю – была присуща удивительная разносторонность, которая характерна для людей эпохи Возрождения. В конце 1646 года до французского города Руана, где в то время жила семья Паскалей, докатилась молва об удивительных итальянских опытах с пустотой (опыты Торричелли). Паскаль с увлечением их повторяет, экспериментируя не только с ртутью (как Торричелли), но и с водой, маслом, красным вином, для чего ему потребовались бочки вместо чашек и трубки длиной около 15 м. Эти эффектные опыты проводились прямо на улицах Руана, радуя его жителей. В такой способ он и доказал наличие атмосферного давления.

В 1648 году в Квебеке Жаком Буадоном была открыта первая в Канаде таверна.

В 1841 году была построена первая международная железная дорога - Страсбург-Базель.

В 1864 году в США были запатентованы откидные сиденья для машин.

В 1888 году в Бельгии на курорте Спа прошел первый в истории конкурс красоты. В финале приняла участие 21 претендентка на титул «королевы красоты», а отбирались девушки в финальную часть по фотографиям, присланным в адрес жюри. По сообщениям репортера одной из скандинавских газет, освещавшего итоги необычных соревнований, проходило мероприятие чрезвычайно скромно. «Участницы конкурса должны были оставаться неизвестными широкой публике, жили в отдельном доме, доступ в который был закрыт для посторонних, а на соревнования они доставлялись в закрытом экипаже». Причем все мужчины, присутствовавшие на конкурсе, были одеты во фраки, женщины - в длинные платья. Победительницей стала 18-летняя креолка из Гваделупы Берта Сукаре, которой досталась премия в пять тысяч франков.

В 1893 году Новая Зеландия стала первой страной, предоставившей на выборах право голоса женщинам.

В 1928 году в Нью-Йорке состоялась премьера первого мультфильма с Микки Маусом. Мышонок еще не имел голоса и был мало похож на привычный нам образ.

В 1974 году в Буэнос-Айресе были захвачены совладельцы крупной аргентинской компании «Бунхе и Борн» - братья Борн - Хорхе и Хуан, за которых позднее будет выплачено 64 миллиона долларов - самый крупный выкуп в мировой истории на тот момент.

19 сентября - День рождения «Смайлика». Именно в этот день в 1982 году профессор Университета Карнеги-Меллона Скотт Фалман впервые предложил использовать три символа, идущие подряд - двоеточие, дефис и закрывающую скобку - для обозначения «улыбающегося лица» в тексте, который набирается на компьютере. Это было серьезным пополнением электронного лексикона. История сохранила письмо, которое Фалман отправил на местную электронную доску объявлений, она была прототипом сегодняшних форумов и в то время являлась основным средством общения между сотрудниками университета. Оно было следующим: «19-Sep-82 11:44 Scott E Fahlman :-) From: Scott E Fahlman I propose that the following character sequence for joke markers: :-) Read it sideways. Actually, it is probably more economical to mark things that are NOT jokes, given current trends. For this, use :-(» Кстати, сообщение, в котором впервые был использован «смайлик», было найдено лишь в 2002 году, в архивах доски объявлений, которые сохранились на пленке. На сегодня «смайлик» стал неизменным атрибутом электронного общения. «Смайлики» помогают лучше понять собеседника, уловить его настроение, в конце концов, они просто забавные и вызывают положительные эмоции.

В 2000 году в Лондоне были продемонстрированы уникальные кадры, снятые английскими учеными. На них - астероид, который влетел в атмосферу Земли, прошел по касательной и опять вылетел в космос. По словам астрономов, если бы он шел на 20 км ниже, то врезался бы в Землю, что вызвало бы мощный взрыв, как от крупной ядерной бомбы.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 19 сентября чтит память архангела Михаила. В народе праздник назвали Михайлово чудо.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя тяжело физически работать. Не стоит мыть голову, можете «смыть ум». Постарайтесь проявить милосердие, помогите нуждающимся. Будьте осторожнее на дорогах. Не планируйте никаких крупных проектов.

Приметы на 19 сентября

Читайте такжеКогда Пасха в 2021 году: дата праздника в Украине

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- утром на деревьях иней – будет много снега зимой;

- листья с деревьев падают «лицом» вверх - зима будет холодной, если наоборот - теплой.

19 сентября именины

Именины у Архипа, Давида, Дмитрия, Кирилла, Макария, Феклы, Дениса, Михаила, Андрея, Константина и Ивана.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Нана Черная