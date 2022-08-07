Российский диктатор Путин болеет, об этом свидетельствует его энергетика.
Об этом рассказала известная карпатская мольфарка Магдалена Мочиовски.
По ее словам, большинство экстрасенсов видят путинское биополе и оно показывает сбой в организме.
"Действительно Путин болен, болен уже не первый год, и болен он онкологией. Насколько мне известно, у него рак лимфоузлов. И насколько я это вижу по нему, как он выглядит... Он лечится, старается поддержать свой жизненный уровень различным шаманскими методами, зельями, ведь столько трав, сколько в Сибири, разве что в Карпатах можно найти", - говорит она.
Мочиовски также констатировала, что "свеча догорает" и намекнула, что скоро Путину "придет время". "Как бы он ни старался, что бы он ни делал", - намекнула она на смерть диктатора.
Рак у Путина - что известно
Как писал УНИАН, ранее ходили слухи о рак щитовидной железы у Путина или рак в брюшной полости. О том, что у Путина есть серьезные онкологические заболевания в частности сообщал и расследователь Bellingcat Христо Грозев.
В последнее время в СМИ все чаще всплывают слухи о болезни президента РФ Владимира Путина и о его предстоящую операцию.
Российский правозащитник Марк Фейгин замечал, что прямых подтверждений болезни агрессора РФ нет, ведь это главная гостайна, но это выдает его внешний вид. Он говорит, Путин - это старый 70-летний мужчина с грузом заболеваний.
В связи со слухами об ухудшении здоровья Путина возникает вопрос о его преемнике. Как удалось узнать журналистам, временно заменить главного кровавого диктатора мира может секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.