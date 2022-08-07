Мочиовски считает, что лечение диктатора не спасет.

Российский диктатор Путин болеет, об этом свидетельствует его энергетика.

Об этом рассказала известная карпатская мольфарка Магдалена Мочиовски.

По ее словам, большинство экстрасенсов видят путинское биополе и оно показывает сбой в организме.

"Действительно Путин болен, болен уже не первый год, и болен он онкологией. Насколько мне известно, у него рак лимфоузлов. И насколько я это вижу по нему, как он выглядит... Он лечится, старается поддержать свой жизненный уровень различным шаманскими методами, зельями, ведь столько трав, сколько в Сибири, разве что в Карпатах можно найти", - говорит она.

Мочиовски также констатировала, что "свеча догорает" и намекнула, что скоро Путину "придет время". "Как бы он ни старался, что бы он ни делал", - намекнула она на смерть диктатора.

Рак у Путина - что известно

Как писал УНИАН, ранее ходили слухи о рак щитовидной железы у Путина или рак в брюшной полости. О том, что у Путина есть серьезные онкологические заболевания в частности сообщал и расследователь Bellingcat Христо Грозев.

В последнее время в СМИ все чаще всплывают слухи о болезни президента РФ Владимира Путина и о его предстоящую операцию.

Российский правозащитник Марк Фейгин замечал, что прямых подтверждений болезни агрессора РФ нет, ведь это главная гостайна, но это выдает его внешний вид. Он говорит, Путин - это старый 70-летний мужчина с грузом заболеваний.

В связи со слухами об ухудшении здоровья Путина возникает вопрос о его преемнике. Как удалось узнать журналистам, временно заменить главного кровавого диктатора мира может секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.