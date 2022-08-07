Кая Каллас расскказала, почему сейчас мы снова столкнулись с разрушительной и геноцидной войной на территории Европы.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас назвала одну из причин полномасштабной войны в Украине. Также она заявила о важности создания международного трибунала для привлечения Кремля к ответственности за преступления.

Об этом Каллас рассказала в Швейцарии на церемонии получения Европейской премии политической культуры, сообщает ERR.

Премьер Эстонии получила эту престижную премию. Отмечается, что Каллас отметили за ее политическую смелость в противостоянии российской агрессии и за влиятельную роль в обеспечении решительного ответа западных стран.

Выступая с благодарственной речью, Каллас отметила, что Эстония уже смогла воспользоваться небольшим "окном возможностей" после того, как ей удалось освободиться от советской оккупации. По словам премьера, сейчас же у всего свободного мира есть "окно возможностей", которое поможет остановить российский империализм.

"Мы стали свидетелями огромных перемен в политике стран Запада. Но эти изменения - только начало, и они должны быть устойчивыми. Агрессор не изменил и не отменил своих преступных целей. Это означает, что мы не можем сделать ни одного шага назад. Наоборот, нам нужно двигаться вперед, и важные изменения в нашей политике должны стать постоянными", - отметила Каллас.

Также она назвала одну из причин полномасштабной войны, которую РФ развязала в Украине. По словам Каллас, Путин начал вторжения, видя безнаказанность преступлений коммунистического режима. Именно из-за этого в Украине идет разрушительная и геноцидная война, утверждает премьер.

Помимо этого Каллас указала на то, что помимо расследования военных преступлений РФ нужно создать специальный международный трибунал. Это поможет привлечь Кремль к ответственности за все содеянные преступления.

"Путин рассчитывает на безнаказанность. Поэтому мы тем более должны сделать все возможное, чтобы все, кто стоит за агрессией и массовыми преступлениями против Украины, были наказаны", - заявила премьер Эстонии.

Каллас считает, что трудные времена в скором времени будут ждать жителей многих европейских стран. Однако все это нельзя даже сравнивать с тем, что потеряли украинцы из-за российской агрессии. Люди лишаются жизней и домов, их города разрушают, отметила премьер.

"На карту поставлена судьба не только одной суверенной и храброй европейской нации. Весь порядок, основанный на правилах, находится под ударом. Если агрессия где-то окупает себя, то это приглашение продолжить ее в другом месте", - резюмировала Каллас.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Эстония предложит ЕС запретить выдачу туристических виз россиянам из-за войны против Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: