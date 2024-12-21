Каждый украинец должен знать, как готовить кутью на праздник.

Кутья - традиционное предрождественское блюдо, которое принято готовить, а затем относить крестным родителям. После перехода на новый календарь ПЦУ изменилась и дата Рождества. Экстрасенс Людмила Хомутовская в комментарии УНИАН объяснила, как приготовить кутью и какие есть правила.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Когда варят кутью - какого числа приступать к готовке

По словам эксперта, до принятия христианства славяне в конце декабря праздновали зимнее солнцестояние (обычно оно происходит 21 декабря, а 22 числа - перед началом високосного года). Наши предки верили, что в этот день происходит борьба добра со злом, старое Солнце "умирает", а новое - "рождается". Празднование происходило в течение шести дней - за три дня до солнцестояния и столько же дней после него.

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Этот славянский праздник "наложился" на христианское Рождество, которое отмечается 25 декабря. Оно тоже символизирует рождение, но не Солнца, а сына Божьего Иисуса Христа. Что касается того, Когда варить кутью 2024, то экстрасенс советует приготовить ее за день до Рождества, но можно и 25 декабря.

Кем должна быть приготовлена кутья на Рождество

Хомутовская говорит, что кутья из пшеницы символизирует благополучие. Традиционно обрядовое блюдо готовят женщины, поскольку считается, что они имеют доступ к сакральным знаниям и чувствуют, как это правильно делать.

Наши предки жили семьями, и раньше кутью чаще всего варили старшие женщины, а младшие им помогали. Это магическое действо, собирался будто круг - бабушки бросали зерно, а приправлять блюдо могли младшие женщины.

Экстрасенс утверждает, что такие действия символизируют передачу знаний, энергии и связаны с символикой праздника - рождением, поскольку зерно является символом продолжения жизни.

Как готовить кутью нельзя - главные запреты

Хомутовская считает, что если в семье кто-то умер, то кутью на Рождество можно варить, поскольку это не только праздничное обрядовое блюдо, но и поминальное. В случае траура на праздник стоит приготовить не богатую кутью, а блюдо, в котором будет меньше праздничных ингредиентов (например, различных сухофруктов).

Когда делают кутью на Рождество, обращают внимание на состояние организма - например, во время критических дней женщинам не стоит участвовать в приготовлении кутьи, потому что в этот период она теряет силы и становится очень нервной. Считается, что женщины вкладывают свою энергетику в блюдо во время приготовления, и их эмоциональное состояние влияет на то, какой она получится.

Заговоренная кутья на Рождество

Так как в старину наши предки часто использовали различные заговоры и "шепотки", чтобы наполнить блюда положительной энергетикой и силой, эту традицию можно повторить и сейчас. Экстрасенс рекомендует такой заговор:

Зерна бросаю, благополучие в дом добавляю, и мак на силу, на спокойствие на защиту, мед - на сладкую жизнь, на радостные дни, и грушки - на то, чтобы в доме были полные подушки.

По словам эксперта, грушки символизируют детей, которые приходят в этот мир. Произносить заговор нужно во время приготовления кутьи, обязательно в хорошем настроении и с чистыми помыслами.

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