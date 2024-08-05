Эти два продукта содержат как преимущества, так и недостатки.

Яичница является легким и быстрым блюдом для завтрака, которое содержит большое количество белка и дает ощущение сытости на весь день. Существует много способов приготовить это блюдо идеально, однако также нужно решить, на чем вы будете ее готовить - на растительном или сливочном масле, пишет Chowhound.

Эти два варианта всегда могут подойти, ведь жир в обоих случаях помогает предотвратить прилипание яичницы к сковороде. Однако растительное и сливочное масло имеют разные преимущества: растительное масло немного полезнее для здоровья, а сливочное масло придает больше вкуса. Точного правильного ответа в этом случае нет, ведь лучший вариант зависит от того, что именно вам нужно.

"Самое большое преимущество использования качественного сливочного масла для яичницы - это аромат, который оно придает блюду. Сливочное масло имеет высокое содержание жиров и насыщенный вкус, который может быть слегка солоноватым или даже немного сладковатым, в зависимости от марки и типа масла. Когда вы используете его для приготовления яичницы, тепло помогает аромату переходить к самим яйцам, наполняя их насыщенным вкусом. К тому же, если смотреть на преимущества с точки зрения бюджета, сливочное масло, как правило, стоит дешевле, чем высококачественное масло", - отмечают в материале. Видео дня

В то же время недостатком сливочного масла является его вред для здоровья, ведь оно имеет много насыщенных жиров, что в конце концов может привести к таким проблемам, как повышение уровня холестерина. Также стоит помнить, поскольку сливочное масло содержит много жира, то оно не сжигается так легко, как другие молочные продукты. Кроме того, сливочное масло не обладает той термостойкостью, которую имеют некоторые виды масла.

"Когда дело доходит до использования растительного масла для приготовления яичницы, польза в значительной степени зависит от типа используемого масла. Если вы хотите, чтобы ваш завтрак был максимально полезным, масло авокадо - отличный вариант. Оно содержит много полезных жиров, витамина Е и минералов. Кроме того, оно имеет температуру задымления около 520 градусов по Фаренгейту (270 градусов Цельсия - УНИАН), поэтому практически никогда не пригорает. По этим двум причинам некоторые считают его лучше сливочного масла", - добавляют в Chowhound.

В то же время в издании призывают быть осторожными с типом растительного масла, которое вы планируете использовать для жарки. Если вы пользуетесь рафинированным маслом, таким как рапсовое или растительное, то у вас не будет тех же преимуществ для здоровья, ведь рафинированные масла не содержат этих полезных жиров. Если говорить о вкусе, то жарка яиц на растительном масле не даст им такого насыщенного вкуса, как на сливочном. Также некоторые растительные масла стоят дороже, чем сливочное масло.

"Если вы используете масло и боитесь, что ваш завтрак будет пресным, вы можете приправить яичницу чем-то другим - от чили-крисп до острого соуса или паприки. Для более мягкого вкуса добавьте сверху немного соевого соуса, а также немного кунжута и зеленого лука, чтобы поднять вкус на более высокий уровень", - подчеркнули в материале.

Другие советы по кулинарии

Как писал УНИАН, сеть покорил простой рецепт запеченных персиков в TikTok, который заставит бежать за фруктами как можно быстрее. Такой рецепт является очень быстрым и легким, а также выводит персики на новый уровень. Запекание фруктов концентрирует их вкус и сладость, поэтому это отличный способ сделать употребление персиков гораздо лучше.

Также в сети появился простой рецепт сочетания традиционной индийской закуски самоса и классного английского завтрака.

"Представляю мои самосы на завтрак: хрустящие кусочки фило, наполненные печеной фасолью, колбасой, омлетом и беконом. Вы можете добавить любые начинки для завтрака, которые вам нравятся - попробуйте добавить коричневые оладьи, грибы, черный пудинг, вареные помидоры... возможности безграничны", - рассказала автор кулинарного справочника "Что я ел на завтрак" Эмили Скотт.

Вас также могут заинтересовать новости: