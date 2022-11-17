Колбаса - очень частый гость на столе у украинцев. К выбору колбасы в магазине нужно подходить внимательно, чтобы продукт был качественным и имел хороший состав. УНИАН подскажет, как выбрать хорошую колбасу, и чем можно заменить этот продукт.
Как выбрать качественную колбасу - признаки хорошей колбасы
- Не гонитесь за низкими ценами. Хорошая колбаса не может стоить дешевле мяса, ведь именно из мяса она и состоит.
- Если на лицевой стороне упаковки написано "сделано по ГОСТу" - это может быть маркетинговый ход. О стандартах производства должно быть также указано на обратной стороне. При этом докторская колбаса не может быть изготовлена по ГОСТу, потому что в нём нет такого сорта.
- Обратите внимание на состав колбасы. В нем допустимо наличие только мяса, сала, специй и нитрит натрия (антибактериальная добавка). Мясо должно быть на первом месте в составе. Это должна быть не просто "свинина" или "мясо птицы", а сортовое мясо.
- В составе качественной колбасы не должно быть комплексных пищевых добавок, каррагинана, камеди, крахмала, сои. Такие ингредиенты указывают на то, что производитель сэкономил на мясе.
- Если в составе указан "животный белок" без уточнения вида мяса - такую колбасу лучше не покупать. Под этим словосочетанием скорее всего имеются в виду кожа, хрящи, жилы и другие мясные отходы.
- Мясо механической обвалки в составе - ещё одна причина отказаться от покупки. Его получают путем перемалывания целого каркаса курицы вместе с костями, кожей и соединительными тканями.
- Глутамат натрия или Е621 в колбасе указывает на сомнительный состав. Хорошей колбасе эта добавка не нужна.
- Очень яркий цвет колбасы - тревожный звоночек. Натуральная колбаса должна иметь серый цвет. А вот сыровяленые колбасы наоборот должны иметь насыщенный темный цвет - это свидетельствует о наличии в составе конины или говядины.
- Оболочка колбасы должна плотно прилегать к продукту и должна быть ровной (кроме копченой колбасы - её поверхность морщинистая).
- Колбасы и сосиски невысокого качества обычно упаковывают в несъедобные оболочки, а качественные колбасы - в оболочку из целлюлозы и белка. Но это зависит от производителя.
- Белый налет на сыровяленой и сырокопченой колбасе допускается. Также есть отдельные виды колбас с благородной плесенью. В остальных случаях колбасу с налетом покупать нельзя.
- Если состав колбасы написан мелко и неразборчиво, и его трудно прочитать - лучше не брать такой продукт. Производителям хороших колбас нечего скрывать в составе.
- Если в колбасе есть сало - оно должно быть белого цвета, без желтизны.
- Качество вареной колбасы можно проверить дома с помощью йода. Если капнуть немного йода на колбасу и пятно станет синим - в колбасе слишком много крахмала. На качественной колбасе йод останется коричневым.
Чем заменить колбасу
- Домашняя колбаса - вкусная и сытная замена покупной. Делается она из любимого мяса и сала, а для оболочки используется свиная кишка. Для приготовления нужна мясорубка со специальной насадкой.
- Если хотите что-то менее калорийное и более диетическое - сделайте домашние сосиски. Они готовятся только из куриного филе, яиц и молока, а также не требуют дополнительных приборов. Такие сосиски можно давать даже детям.
- Буженина, шинка, копченая курица, карбонад - это хорошие заменители колбасы, которые точно сделаны из мяса.