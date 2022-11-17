Выбрать качественную и полезную колбасу можно по нескольким признакам.

Колбаса - очень частый гость на столе у украинцев. К выбору колбасы в магазине нужно подходить внимательно, чтобы продукт был качественным и имел хороший состав. УНИАН подскажет, как выбрать хорошую колбасу, и чем можно заменить этот продукт.

Как выбрать качественную колбасу - признаки хорошей колбасы

Не гонитесь за низкими ценами . Хорошая колбаса не может стоить дешевле мяса, ведь именно из мяса она и состоит.

. Хорошая колбаса не может стоить дешевле мяса, ведь именно из мяса она и состоит. Если на лицевой стороне упаковки написано "сделано по ГОСТу" - это может быть маркетинговый ход. О стандартах производства должно быть также указано на обратной стороне. При этом докторская колбаса не может быть изготовлена по ГОСТу, потому что в нём нет такого сорта.

- это может быть маркетинговый ход. О стандартах производства должно быть также указано на обратной стороне. При этом докторская колбаса не может быть изготовлена по ГОСТу, потому что в нём нет такого сорта. Обратите внимание на состав колбасы. В нем допустимо наличие только мяса, сала, специй и нитрит натрия (антибактериальная добавка). Мясо должно быть на первом месте в составе. Это должна быть не просто "свинина" или "мясо птицы", а сортовое мясо.

колбасы. В нем допустимо наличие только мяса, сала, специй и нитрит натрия (антибактериальная добавка). Мясо должно быть на первом месте в составе. Это должна быть не просто "свинина" или "мясо птицы", а сортовое мясо. В составе качественной колбасы не должно быть комплексных пищевых добавок, каррагинана, камеди, крахмала, сои. Такие ингредиенты указывают на то, что производитель сэкономил на мясе.

комплексных пищевых добавок, каррагинана, камеди, крахмала, сои. Такие ингредиенты указывают на то, что производитель сэкономил на мясе. Если в составе указан " животный белок " без уточнения вида мяса - такую колбасу лучше не покупать. Под этим словосочетанием скорее всего имеются в виду кожа, хрящи, жилы и другие мясные отходы.

" без уточнения вида мяса - такую колбасу лучше не покупать. Под этим словосочетанием скорее всего имеются в виду кожа, хрящи, жилы и другие мясные отходы. Мясо механической обвалки в составе - ещё одна причина отказаться от покупки. Его получают путем перемалывания целого каркаса курицы вместе с костями, кожей и соединительными тканями.

в составе - ещё одна причина отказаться от покупки. Его получают путем перемалывания целого каркаса курицы вместе с костями, кожей и соединительными тканями. Глутамат натрия или Е621 в колбасе указывает на сомнительный состав. Хорошей колбасе эта добавка не нужна.

или Е621 в колбасе указывает на сомнительный состав. Хорошей колбасе эта добавка не нужна. Очень яркий цвет колбасы - тревожный звоночек. Натуральная колбаса должна иметь серый цвет. А вот сыровяленые колбасы наоборот должны иметь насыщенный темный цвет - это свидетельствует о наличии в составе конины или говядины.

колбасы - тревожный звоночек. Натуральная колбаса должна иметь серый цвет. А вот сыровяленые колбасы наоборот должны иметь насыщенный темный цвет - это свидетельствует о наличии в составе конины или говядины. Оболочка колбасы должна плотно прилегать к продукту и должна быть ровной (кроме копченой колбасы - её поверхность морщинистая).

должна плотно прилегать к продукту и должна быть ровной (кроме копченой колбасы - её поверхность морщинистая). Колбасы и сосиски невысокого качества обычно упаковывают в несъедобные оболочки , а качественные колбасы - в оболочку из целлюлозы и белка. Но это зависит от производителя.

, а качественные колбасы - в оболочку из целлюлозы и белка. Но это зависит от производителя. Белый налет на сыровяленой и сырокопченой колбасе допускается. Также есть отдельные виды колбас с благородной плесенью. В остальных случаях колбасу с налетом покупать нельзя.

на сыровяленой и сырокопченой колбасе допускается. Также есть отдельные виды колбас с благородной плесенью. В остальных случаях колбасу с налетом покупать нельзя. Если состав колбасы написан мелко и неразборчиво, и его трудно прочитать - лучше не брать такой продукт. Производителям хороших колбас нечего скрывать в составе.

- лучше не брать такой продукт. Производителям хороших колбас нечего скрывать в составе. Если в колбасе есть сало - оно должно быть белого цвета, без желтизны.

- оно должно быть белого цвета, без желтизны. Качество вареной колбасы можно проверить дома с помощью йода . Если капнуть немного йода на колбасу и пятно станет синим - в колбасе слишком много крахмала. На качественной колбасе йод останется коричневым.

Чем заменить колбасу

Домашняя колбаса

Если хотите что-то менее калорийное и более диетическое - сделайте домашние сосиски. Они готовятся только из куриного филе, яиц и молока, а также не требуют дополнительных приборов. Такие сосиски можно давать даже детям.

Буженина, шинка, копченая курица, карбонад - это хорошие заменители колбасы, которые точно сделаны из мяса.

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