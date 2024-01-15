С русского на украинский язык перевести человека вполне возможно.

Украинцы, которые не хотят разговаривать на украинском языке и не пытаются его выучить, могут это оправдывать разными способами или даже пропагандистскими клише. Но можно попробовать их переубедить, парируя их аргументы и объясняя факты. В итоге, таких людей вполне реально перевести на украинский язык.

Как перевети человека с русского на украинский язык

Суть в том, что даже без хорошего знания истории возможно повлиять на позицию человека в языковом вопросе, чтобы он перешел с русского на украинский. Специалисты советуют несколько приемов, которые помогут в том случае, когда вы слышите распространенные фразы-оправдания.

Если человек говорит, что "он с детства говорит по-русски и так привык", то это показатель успешности исторического стремления России уничтожить украинский язык. Потому что целые поколения украинцев подвергались такой политике и переходили на русский. И привычка "говорить на русском" - это не о свободе выбора или семейных традициях, а вот перевод на украинский – это как раз будет сознательный выбор.

Если вас собеседник заявляет, что "нет разницы, на каком языке разговаривать", перевести на украинский его поможет следующая аргументация. Акцентируйте, что именно язык выступает как главный идентификатор нашей нации и отличает нас от врага. Язык – показатель существования государства, а его потеря сулит крахом нашей страны.

Когда вам скажут, что "у нас свободная страна и можно разговаривать, как хотим", напомните человеку, что не надо путать свободу со вседозволенностью. Ведь в любом свободном и демократическом государстве есть собственные правила в виде законов и языка. Вполне возможно, что ускорит перевод на украинский язык тот аргумент, что он имеет статус государственного, и это надо уважать всем гражданам.

Еще распространено оправдание, что человек "не хочет ошибаться, коверкая язык". Напомните ему, что делают ошибки абсолютно все. Есть множество успешных примеров, когда люди перешли на украинский язык, хоть это было непросто. Скажите, что украинский язык для русскоговорящих не является чужим, а совсем наоборот.

Часто приводят пример Швейцарии с несколькими официальными языками. В таком случае объясните собеседнику, в чем разница между нами: Швейцария является добровольным объединением регионов с разными языками, а в Украине русский язык насаждался искусственным путем через жесткие запреты.

Чтобы стимулировать украинцев к переходу на родной язык, нужно им донести, что главное - учиться и не останавливаться, и тогда перевод на украинский с русского обязательно произойдет.

Видео дня

Украинский язык много лет притеснялся, то теперь он стает популярным и престижным во всем мире, не говоря уже о самой Украине.

Ранее мы пысали, какие есть смешные украинские высказывания и ругань.

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