Рассказываем, чем отбелить простыни и оживить белье буквально за одну стирку.

Белые простыни выглядят нарядными, но есть один минус, из-за которого их не очень любят хозяйки - со временем такое белье тускнеет и желтеет. Впрочем, вернуть былую белизну не так сложно, как кажется - рассказываем, как отбелить простыни с помощью средств, которые есть в каждом доме.

Ранее мы также рассказывали, как стирать вещи, чтобы не мялись - неожиданный лайфхак от домохозяек.

Как отбелить простыни в стиральной машине

Если белые простыни стали выглядеть потускневшими, обесцвеченными и пожелтели, есть простой способ сделать их ярче. Соучредитель компании Sleep Organic Ниса Шах (Nisa Shah), рассказала о том, как осветлить постельное белье и вернуть ему белизну, используя всего несколько натуральных ингредиентов, пишет британский таблоид Express.co.uk.

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По словам эксперта, все, что вам нужно, уже есть у вас дома. "Используйте соду, соль и кастильское мыло, которые являются отличной натуральной альтернативой химическим моющим средствам на рынке, что лучше для вашего здоровья и, конечно, лучше для окружающей среды", - говорит Ниса.

Как работают эти средства:

пищевая сода - мягкий щелочной очиститель, который выводит желтые пятна пота с ткани;

соль - обладает антисептическими свойствами, отстирывает грязь и делает постельное белье белее;

кастильское мыло - это натуральное мыло, которое изготавливают из растительного масла, такое мыло способно расщеплять белки пота до мельчайших капелек и облегчать их смывание.

Кастильское мыло можно заменить любым другим натуральным - например, кокосовым или мылом из козьего молока.

Кроме этого, добавив эфирные масла, можно придать постельному белью прекрасный аромат, советует эксперт.

Как отбелить старые простыни:

смешайте немного пищевой соды и несколько капель воды до образования пасты, а затем нанесите ее на все пятна на простыне и оставьте как минимум на 30 минут;

по истечении этого времени наберите в ванну или таз холодную воду и добавьте несколько столовых ложек поваренной соли, погрузите простыни и оставьте их отмокать еще на 30 минут;

затем положите простыни в стиральную машину и добавьте одну столовую ложку кастильского мыла в отделение для порошка, постирайте белье на низкотемпературном режиме.

Когда простыни будут постираны, вывесьте их сушиться под солнцем - ультрафиолетовые лучи солнечного света также естественным образом помогут отбелить ткань и придать простыням яркость.

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