Сколько раз в месяц менять постельное белье и что будет, если игнорировать рекомендации дерматологов - узнайте в материале УНИАН.

Постельное белье - то, что находится ближе всего к вашему телу во время сна. Дерматологи считают, что слишком редкая смена пододеяльников, простыней и наволочек может стать причиной серьезных проблем со здоровьем. УНИАН расскажет, как часто нужно стирать наволочку и постель.

Ранее мы говорили о том, как сделать мягким постельное белье во время стирки.

Как часто необходимо менять белье в кровати

Врачи-дерматологи советуют стелить чистое постельное белье раз в 7-10 дней, при этом, многие производители текстиля, наоборот, уверены, что чем реже вы стираете постельное, тем дольше оно будет оставаться привлекательным внешне и приятным на ощупь.

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УНИАН выяснил, что будет, если не менять постельное белье месяц или еще дольше:

в белье накапливаются частички ороговевших клеток кожи, привлекающие клопов;

количество пота, выделяющегося во время сна, останется на белье и станет причиной влаги;

на постельном оседают пыль и грязь, которые могут спровоцировать проблемы с дыханием.

Более того, человеческое тело выделяет определенный секрет, который остается в волокнах постельного белья. Если регулярно спать на такой ткани, о вопросах гигиены говорить не придется - появится неприятный запах.

Когда менять постельное белье - индивидуальные показатели

Прежде, чем придерживаться строгих правил, изучите ситуацию от первого лица. Каждый человек спит и потеет по-разному, так что, определять частоту стирки нужно, руководствуясь здравым смыслом. Если ваше тело выделяет слишком много секрета, в доме есть животные или кровать быстро загрязняется по другим причинам, то постельное белье нужно менять не реже 1 раза в неделю.

То же самое касается и ситуаций, когда в доме живут аллергики. Если же вы видите, что за 7 дней белье не особенно испачкалось, все так же приятно пахнет и радует вас тактильно - можете поменять его на 2-3 неделе.

Как часто нужно стирать наволочку и менять ее

С наволочкой вопрос обстоит несколько иначе, нежели с постельным бельем - ее врачи рекомендуют менять раз в два дня. Причина - частички кожи, остатки макияжа и пот, которые остаются на поверхности подушки за 2 ночи, продолжают соприкасаться с вашим телом. Они могут вызвать сыпь, кожные раздражения, проблемы с дыханием и даже бессонницу. Кроме того, влага и специфический запах привлекают разных насекомых - от мошек до клопов.

Как часто нужно менять постельное белье больному - рекомендации

Сотрудникам больниц необходимо перед сменой постельного белья учитывать состояние пациента. Если больной может передвигаться сам, то перестилать кровать нужно раз в 7 дней. То же самое касается и тяжелобольных - в таких случаях белье меняют после принятия душа или также раз в неделю. Лежачим больным необходимо перестилать наволочки, пододеяльники и простыни раз в два дня, а также по мере загрязнения постельного.

Как часто менять постельное белье детям - советы

Детское постельное обязательно должно быть сделано из гипоаллергенных материалов, чтобы не навредить здоровью ребенка. Менять белье можно раз в неделю или по мере того, как малыш его испачкает. То же самое касается и смены постельного в детских садах - обращайте внимание, чтобы белье перестилали не реже одного раза в 7 дней, а подушки и одеяла обязательно проветривали на свежем воздухе.

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