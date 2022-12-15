Хорошее постельное белье способно существенно повысить качество сна человека. Согласитесь, колючее постельное белье не располагает к сладким сновидениям. УНИАН, собрал для вас не только виды самых мягких тканей, но и лайфхаки, как сделать мягким постельное белье, которое уже у вас есть.
Ранее мы говорили о том, что делать, если белье сбивается в пододеяльник постоянно.
Какое самое мягкое постельное белье - виды тканей
Давайте разберемся в типах постельного белья и его градации по уровню мягкости. Вот рейтинг тканей от самых мягких до более жестких:
- перкаль;
- жаккард;
- сатин;
- лен;
- поплин;
- бязь.
Начнем сразу с последнего вида, поскольку бязь - самая распространенная ткань. Ее выбирают за долговечность, прочность и способность долго сохранять яркость рисунка. Однако именно эти ее качества не позволяют ей входить в топ самых мягких.
Как смягчить бязь в домашних условиях - варианты
Самым простым решением этой проблемы могут стать уже готовые смягчители ткани и кондиционеры для белья. Однако, если вы любите эксперименты и народные методы, то следующие лайфхаки для вас:
- перед началом стирки поместите в барабан полстакана соды. Она усилит порошок и сработает как смягчитель;
- налейте в отсек для полоскания 125 мл 9% уксус. Он не только смягчит полотно, но и удалит с него посторонние запахи.
Важно: не используйте соду и уксус одновременно с отбеливателями. Это может испортить постельное белье. Помимо этого лучше выбирать нижний порог температуры и отжима, чтобы меньше травмировать ткань.
Постельное белье колется: что делать с проблемой
При желании можно сделать домашний кондиционер. Его можно использовать как отдельно, так и вместе с магазинным. Для этого смешайте стакан соды со стаканом воды. Затем нужно добавить 6 стаканов уксуса, перемешать и спустя время влить еще столько же. Чтобы придать раствору приятный аромат, можно добавить 20-25 капель любимого эфирного масла. Хранить средство лучше в герметичной емкости.
Если после стирки белье все равно колется, то можно его отпарить. Сейчас даже самые дешевые утюги обладают этой функцией. Для усиления эффекта можно также слегка подсолить воду.