Постельное белье не всегда может порадовать своей мягкостью, особенно, если оно из бязи или льна. Как смягчить белье быстро и просто - узнайте на УНИАН.

Хорошее постельное белье способно существенно повысить качество сна человека. Согласитесь, колючее постельное белье не располагает к сладким сновидениям. УНИАН, собрал для вас не только виды самых мягких тканей, но и лайфхаки, как сделать мягким постельное белье, которое уже у вас есть.

Ранее мы говорили о том, что делать, если белье сбивается в пододеяльник постоянно.

Какое самое мягкое постельное белье - виды тканей

Давайте разберемся в типах постельного белья и его градации по уровню мягкости. Вот рейтинг тканей от самых мягких до более жестких:

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перкаль;

жаккард;

сатин;

лен;

поплин;

бязь.

Начнем сразу с последнего вида, поскольку бязь - самая распространенная ткань. Ее выбирают за долговечность, прочность и способность долго сохранять яркость рисунка. Однако именно эти ее качества не позволяют ей входить в топ самых мягких.

Как смягчить бязь в домашних условиях - варианты

Самым простым решением этой проблемы могут стать уже готовые смягчители ткани и кондиционеры для белья. Однако, если вы любите эксперименты и народные методы, то следующие лайфхаки для вас:

перед началом стирки поместите в барабан полстакана соды. Она усилит порошок и сработает как смягчитель;

налейте в отсек для полоскания 125 мл 9% уксус. Он не только смягчит полотно, но и удалит с него посторонние запахи.

Важно: не используйте соду и уксус одновременно с отбеливателями. Это может испортить постельное белье. Помимо этого лучше выбирать нижний порог температуры и отжима, чтобы меньше травмировать ткань.

Постельное белье колется: что делать с проблемой

При желании можно сделать домашний кондиционер. Его можно использовать как отдельно, так и вместе с магазинным. Для этого смешайте стакан соды со стаканом воды. Затем нужно добавить 6 стаканов уксуса, перемешать и спустя время влить еще столько же. Чтобы придать раствору приятный аромат, можно добавить 20-25 капель любимого эфирного масла. Хранить средство лучше в герметичной емкости.

Если после стирки белье все равно колется, то можно его отпарить. Сейчас даже самые дешевые утюги обладают этой функцией. Для усиления эффекта можно также слегка подсолить воду.

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