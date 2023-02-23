Чем перебить запах чеснока, если жвачка и зубная паста не помогают.

Чеснок любят многие, но мало кто любит его запах. Вот и приходится выбирать - либо вкусно поешь, либо от тебя будет пахнуть. Впрочем, с последним можно справиться. Есть несколько рабочих способов, как убрать запах чеснока изо рта.

Ранее мы рассказывали, что нельзя есть с чесноком - три основных правила.

Как убрать запах чеснока изо рта

На самом деле, неприятный запах оставляет не сам чеснок, а химические процессы, которые происходят в организме после того, как съели овощ. Поэтому сколько бы мы ни чистили зубы, избавиться от запаха не удастся. Но, как известно, клин клином вышибают, поэтому химию можно одолеть с помощью химии.

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Чесночный запах можно нейтрализовать другими продуктами: грибами, базиликом, листьями салата, цикорием, сельдереем, картофелем, яблоками, петрушкой и листьями мяты. Но самые эффективные из них три.

Мята

Лучше всего с запахом чеснока справляется мята. Она содержит большое количество фенольных соединений, которые нейтрализуют запах. Нужно просто пожевать свежий листик мяты или, как вариант, выпить свежезаваренный мятный чай.

Яблоки

В яблоках таких фенольных соединений меньше, но они все равно могут устранить чесночный запах. Рекомендуют съедать яблоко до и после трапезы с чесноком.

Листья салата

Наименьшее количество фенолов салате - в нем их даже меньше, чем в зеленом чае. Но вот какой "фокус": зеленый чай вообще не влияет на запах чеснока. А свежие листья салата отлично с ним справляются.

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