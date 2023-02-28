Не каждая хозяйка знает, чем заменить соевый соус в маринаде или для приготовления других блюд.

Даже не все повара знают, из чего делают соевый соус на самом деле. Настоящий соевый соус делается из сои, пшеницы, соли и воды. Сам продукт получается в результате брожения соевых бобов под воздействием определенного грибка.

Соевый соус часто используют в разных целях - не только для приготовления суши. УНИАН расскажет, чем заменить соевый соус для мяса, если в холодильнике его не оказалось.

Ранее мы говорили о том, как сделать домашний майонез по разным рецептам.

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Чем можно заменить соевый соус - альтернативные продукты

Натуральная азиатская заправка готовится небыстро - на то, чтобы продукт стал идеального вкуса и консистенции, уходит несколько месяцев. Из-за такого трудоемкого процесса сделать соус дома - сложная задача. Лучшие замены соевого соуса - это такие же ферментированные заправки:

Тамари - такой же соус, как и соевый, только без пшеницы и менее соленый. Можно использовать для суши, лапши и овощей.

- такой же соус, как и соевый, только без пшеницы и менее соленый. Можно использовать для суши, лапши и овощей. Вустерширский соус - продукт с анчоусами, патокой и тамариндом. Запах у него более резкий, а вкус менее приторный, поэтому, если вы не придумали, чем можно заменить соевый соус для крылышек, то "Вустер" - идеальный вариант.

продукт с анчоусами, патокой и тамариндом. Запах у него более резкий, а вкус менее приторный, поэтому, если вы не придумали, чем можно заменить соевый соус для крылышек, то "Вустер" - идеальный вариант. Рыбный соус - соленая прозрачная жидкость с концентрированным вкусом и сильным специфическим ароматом. Идеально подходит для супов или мяса.

- соленая прозрачная жидкость с концентрированным вкусом и сильным специфическим ароматом. Идеально подходит для супов или мяса. Устричный соус - традиционный продукт в китайской кухне, не имеет сильного аромата, поэтому более универсален, чем соевый соус. Оптимально добавлять в блюда с курицей или морепродуктами.

Если вдруг вам не подошел ни один из предложенных вариантов, или вам не хочется идти в азиатский магазин, то просто замените соевый соус поваренной солью. Она прекрасно заменит недостающий ингредиент, а чтобы вкус получился еще более насыщенным - добавьте щепотку сахара.

Чем заменить соевый соус в домашних условиях - рецепт заправки

Как мы уже сказали, приготовить настоящий соевый соус дома - это трудно. Но УНИАН нашел рецепт, с помощью которого у вас получится создать заправку, по вкусу напоминающую "ту самую" азиатскую.

Вам понадобятся:

мясной бульон - 240 мл;

яблочный уксус - 2 ч.л;

бальзамический уксус - 2 ст.л;

сахар - 0.5 ч.л;

молотый белый перец, молотый имбирь, сушеный чеснок, соль - щепотка.

Все указанные ингредиенты нужно соединить в одной емкости. Затем, помешивая, довести до кипения. Выпаривать на среднем огне 15-20 минут до тех пор, пока жидкость в кастрюле не уменьшится в два раза. Финальный штрих - снять с плиты, полностью остудить и использовать для блюд.

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