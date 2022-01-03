27-летний военный был в отпуске.

На улице Соборной в Ривне в результате ДТП погиб военный. Его сбил водитель на Audi, у которого с собой было удостоверение помощника-консультанта депутата облсовета.

Об этом сообщает полиция области и уточняют источники Суспільного.

В полиции утверждают, что пешеход пересекал проезжую часть в неустановленном месте.

Виновник аварии не остановился и продолжил путь на большой скорости, поэтому к преследованию нарушителя пришлось привлекать дополнительные патрули.

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Виновника ДТП вместе с пассажиром задержали на одной из улиц города. Как оказалось, водитель Audi был в нетрезвом состоянии.

"Транспортное средство "Audi" с механическими повреждениями обнаружили на улице Дорошенко. И пассажир, и водитель вели себя агрессивно, поэтому к ним применили спецсредство - наручники. Освидетельствование водителя на состояние опьянения показало, что 24-летний житель села Бармаки, что неподалеку от Ривне, управлял авто нетрезвым – 2,10 промилле алкоголя", - говорится в сообщении.

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 286-1 Уголовного кодекса Украины.

Житель Бармаков задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Из собственных источников Суспільному стало известно, что мужчина имеет удостоверение помощника-консультанта на общественных началах депутата. Правда, речь идет об областном избраннике предыдущего созыва.

Погибшим оказался 27-летний военнослужащий в отпуске.

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