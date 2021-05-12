Помощь роженице оказывали сотрудники подземки, полицейские, а также пассажиры.

В подземном переходе к станкции метро «Лесная» в Киеве у женщины внезапно начались роды.

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Как сообщила в Facebook замначальника Киевского метрополитена Наталья Макогон, роды прошли благополучно, у женщины родился мальчик. Роженица и младенец чувствуют себя хорошо, их забрала скорая.

Как сообщает «Сегодня», помощь роженице оказывали сотрудники подземки, полиции, а также пассажиры.

По имеющейся информации, женщина родила еще до приезда "скорой помощи". Экипаж скорой ждали восемь минут.

Мать новорожденного мальчика – жительница Броваров, их доставили в броварскую больницу.

Макогон напомнила, что подобный случай имел место в 2014 году – тогда пассажирка метро родила девочку на станции метро «Театральная». Тогда роды принимали сотрудники метро и полицейские.

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Автор: Дмитрий Захаров