От полученных травм рабочий скончался на месте происшествия.

В Харькове на строительной площадке по улице Василия Стуса погиб мужчина.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"Предварительно установлено, что на 44-летнего мужчину - рабочего указанного строительства упала металлическая конструкция. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Полиция выясняет обстоятельства гибели человека на стройплощадке.

Решается вопрос о квалификации происшествия по Уголовному кодексу Украины, добавили в главке.

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Автор: Тамара Отовская