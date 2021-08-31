Мужчина скончался на месте / скриншот из видео
В Харькове на строительной площадке по улице Василия Стуса погиб мужчина.
Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области.
"Предварительно установлено, что на 44-летнего мужчину - рабочего указанного строительства упала металлическая конструкция. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Полиция выясняет обстоятельства гибели человека на стройплощадке.
Решается вопрос о квалификации происшествия по Уголовному кодексу Украины, добавили в главке.
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