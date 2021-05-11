Пытался спасти авто от огня и погиб сам. В Днепре во время пожара спасатели нашли тело хозяина дома, который хотел самостоятельно потушить свой «Мерседес».
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Как говорится в сюжете ТСН, огонь в трехэтажном частном доме люди заметили в половине третьего ночи. Сразу вызвали спасателей. Очаг возгорания был в гараже на первом этаже. Авто внутри уже выгорело дотла. Рядом нашли тело 65-летнего владельца дома.
Пожарные говорят, что вероятно, сначала огонь был небольшой, и он надеялся потушить его самостоятельно. Впрочем, пламя быстро охватило утеплитель постройки и домашнее имущество. Всего выгорело полсотни квадратных метров.
Пожар потушили, но причины возгорания пока неизвестны.
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