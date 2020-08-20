В Днепре в результате конфликта со стрельбой ранен мужчина

Пострадавший госпитализирован с ранением ноги.

В Днепре в результате конфликта со стрельбой ранен 33-летний мужчина.

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Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области, инцидент произошел 18 августа возле одного из домов в Новокодакском районе.

По сведениям полиции, между потерпевшим и двумя мужчинами возник спор, во время которого 42-летний злоумышленник достал неустановленное оружие и выстрелил потерпевшему в ноги.

Правонарушителями оказались ранее судимые 23-летний и 42-летний местные жители, которых задержали по месту жительства.

«У 42-летнего подозреваемого полицейские изъяли гранату Ф-1 с запалом. Также в ходе обыска в арендованном доме правоохранители обнаружили два пистолета, кастет, ножи и 26 слип-пакетов с таблетками неизвестного происхождения. Все изъятое направили на экспертное исследование», - говорится в сообщении.

Раненого мужчину доставили в больницу.

По данному факту возбуждены уголовные производства по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 263 ("незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами") Уголовного кодекса. Сейчас двум правонарушителям сообщено о подозрении по этим статьям. В ходе следствия будет установлена роль каждого участника хулиганских действий и их причастность к незаконному хранению оружия.

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Автор: Светлана Макринская