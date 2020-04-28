Избили и связали: в Одесской области неизвестные вломились в дом предпринимателя

Завладев крупной суммой денег, преступники скрылись.

На юге Одесской области, в городе Татарбунары (райцентр одноименного района), неизвестные злоумышленники совершили разбойное нападение на дом предпринимателя.

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Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, двое неизвестных в масках ворвались в частный дом, в котором проживает предприниматель со своей женой.

По предварительным данным, злоумышленники связали супругов (оба – 1965 г. р.).

«Избивая мужчину и женщину, угрожая убийством и пытками, преступники вымогали деньги», - рассказал сотрудник полиции.

В результате завладев крупной суммой денег (предварительно - 2 тысяч долларов и 150 тысяч гривень), неизвестные скрылись.

Мужчина, получивший серьезные телесные повреждения в виде сотрясения мозга и рубленой раны головы, госпитализирован.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Ранее УНИАН сообщал, как в Одессе задержали нападавших на инкассаторов в 2018 году.