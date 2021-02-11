Задержанные добровольно согласились на наказание - шесть месяцев лишения свободы с двухлетним испытательным сроком.

На пограничном переходе «Шегини-Медика» задержали более сотни иностранцев с фальшивыми разрешениями на работу в Польше.

Как сообщает «Польское Радио», подделками хотели воспользоваться граждане Молдовы и Украины, которые пересекали границу по биометрическим паспортам.

«Кроме того, они предоставили дополнительные документы с информацией об условиях и месте трудоустройства в Польше», - рассказала изданию пресс-секретарь Бескидского отдела пограничной службы Эльжбета Пикор.

Читайте такжеСБУ прекратила деятельность межрегиональной группы, которая подделывала паспорта ЕвросоюзаПоскольку целью их приезда должна была быть работа в Польше, задержанные также показали заявления о порученной работе. Однако проверка обнаружила, что заявления поддельные.

«По этим документам они должны были работать персоналом в гостиницах и рабочими складов в окрестностях Лодзи и на западе Польши. Иностранцы признались в использовании поддельных документов, утверждая, что это для них был пропуск на въезд в страны Европейского союза», - добавила пресс-секретарь.

Отмечается, что задержанные добровольно согласились на наказание в виде шести месяцев лишения свободы с двухлетним испытательным сроком. Пограничники вернули их в Украину.

По данным польских пограничников, это была самая многочисленная группа людей с поддельными документами, которую задерживали за последние годы.

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Автор: Тамара Отовская