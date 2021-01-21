Правоохранители допрашивают управляющего учреждением и персонал.

Полицейские решают вопрос о задержании владелицы харьковского пансионата для пожилых людей, в котором сегодня произошел пожар.

Об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.

Как напомнил министр внутренних дел Арсен Аваков, по факту пожара полиция открыла уголовное производство по статье 270 Уголовного кодекса "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности".

"Сейчас решается вопрос о задержании владелицы пансионата. Поскольку она находится на больничном, у ее дома выставлены наряды полиции. Также правоохранители проводят первоочередные следственные действия, в ходе которых допрашивают управляющего учреждением, который тоже будет задержан в порядке статьи 208 УПК. Три человека из состава обслуживающего персонала доставлены в полицию, их опрашивают", - сообщил Аваков.

Министр внутренних дел отметил, что пока известно о гибели 15 человек, еще 5 находятся в больнице.

"Окончательные причины этой трагедии будут установлены в кратчайшие сроки. Во исполнение поручения президента Украины создана правительственная комиссия для выяснения причин трагедии. Все виновные будут привлечены к ответственности, согласно действующему законодательству", - добавил Аваков.

Читайте такжеДом для пожилых людей в Харькове, где погибли 15 человек, был нелегальным

Пожар в доме престарелых в Харькове

21 января в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом для пожилых людей, возник пожар на втором этаже. Сообщалось, что в результате пожара погибли 15 и пострадали от 5 до 11 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил чиновникам создать государственную комиссию под председательством министра развития громад и территорий Алексея Чернышева по выяснению причин пожара в доме престарелых в Харькове.

По предварительным данным, причиной возникновения пожара в доме престарелых стало неосторожное обращение с электронагревательными приборами.

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Автор: Виктория Токарева