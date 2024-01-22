Сына скандального бизнесмена задержали сегодня утром в Одессе при попытке организации незаконного пересечения границы

Государственное бюро расследований будет ходатайствовать в суде о мере пресечения в виде ареста для сына львовского бизнесмена Игоря Гринкевича.

Об этом заявил директор ГБР Алексей Сухачев во время брифинга. Он напомнил, что сейчас Роман Гринкевич находится на пути к суду.

"Я сейчас вам однозначно могу сказать, что мы будем ходатайствовать об избрании меры пресечения - арест, но мы все понимаем, что есть альтернатива меры пресечения, - это залог. Будем коммуницировать с прокурорами", - сказал Сухачев.

В Одессе задержали Романа Гринкевича - главное о событии

Сегодня утром в Одессе задержали сына известного львовского бизнесмена Игоря Гринкевича - Романа, которого ранее официально объявили в розыск.

По словам Сухачева, Романа Гринкевича задержали в 07:00, на основании постановления суда. Директор ГБР напомнил, что его отец - частный предприниматель - подозревается в организации преступной организации, которая противоправно завладела бюджетными средствами.

Члены этой преступной организации заключили договоры с Министерством обороны Украины о поставках одежды военным. Однако поставленное имущество, согласно выводам экспертиз, не соответствовало техническим требованиям договоров из-за своего низкого качества. Размер убытков Министерства обороны Украины составляет более 934 млн гривен.

Задержанному участнику преступной схемы, как и его отцу, сообщено о подозрении, однако несколько дней ему удавалось скрываться от правосудия. По оперативной информации, он пытался договориться о незаконном пересечении государственной границы Украины, чтобы в дальнейшем скрыться от правоохранительных органов Украины в одной из стран ЕС.

29 декабря 2023 года львовского бизнесмена Игоря Гринкевича задержали при попытке дать взятку в размере 500 тыс. долларов одному из руководителей следственного управления ГБР. Деньги он предлагал за снятие ареста с имущества подконтрольных ему компаний, наложенного в рамках уголовного производства.

Известно, что компании этого бизнесмена являются одними из крупнейших поставщиков Министерства обороны - он получил 23 тендера на поставку одежды армии более чем на 1,5 млрд грн. многие сделки так и не были выполнены, выполнены частично или по завышенным ценам. Сумма убытков может превышать 1 млрд грн.

11 января ГБР заявило об аресте имущества семьи Гринкевичей и компаний, подконтрольных бизнесмену.

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