Сегодня в городе Измаил Одесской области на железнодорожном вокзале застрелился мужчина.
Эту информацию УНИАН подтвердили в местном отделе полиции.
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Как отмечается, 42-летний мужчина приехал на вокзал в автомобиле, в котором застрелился из ружья.
По данному факту открыто производство по ст. 115 (умышленное убийство, с пометкой «самоубийство») Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины случившегося.
В социальных сетях очевидцы сообщают, что у мужчины, работавшего в Измаильском порту, были напряженные отношения с супругой. Сегодня он приехал на вокзал, где работает его жена, передал ей цветы и попросил подойти к автомобилю, в котором для нее имеется подарок.
Пока женщина шла к машине, он сел в салон и застрелился из охотничьего ружья. При нем обнаружена предсмертная записка, в которой он объяснил причину своего поступка и попросил брата позаботиться о его малолетнем ребенке.
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