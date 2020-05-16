В Одессе повесился студент медуниверситета

По факту смерти студента открыто уголовное производство.

В Одессе повесился студент медицинского университета.

Информация в гибели студента 3-го курса вуза появилась в социальных сетях.

Как сообщила в Facebook, в частности, помощник народного депутата Ирина Гриб, ЧП случилось на кафедре фармакологии.

«Там после разговора с завкафедры через 15 минут студент повесился. Его одногруппники рассказали, что сейчас в вузе стали требовать непомерные взятки за «КРОК». Ценник варьируется от 3 тыс. у. е. для украинцев до 5 тыс. у. е. - для иностранцев», - сообщила Гриб.

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Отмечается, что «КРОК - это тестовый лицензионный экзамен, обязательная составная часть государственной аттестации для присвоения квалификации провизора. Студенты, которые учатся по специальности «Фармация» сдают два отдельных тестовых экзамена – «КРОК-1» и «КРОК-2».

В администрации университета УНИАН подтвердили факт ЧП. При этом в учебном заведении утверждают, что юноша обнаружен повешенным дома, в квартире в это время были и его родители.

Также в вузе утверждают, что причина трагедии – «неразделенная любовь».

Погибший был старостой группы, характеризуется положительно, в каких-либо конфликтах не замечен.

В полиции сообщили, что по факту смерти студента открыто производство по ст. ст. 115 (умышленное убийство с пометкой «самоубийство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, в Одессе полиция устанавливает обстоятельства гибели мужчины при падении с 20-го этажа.