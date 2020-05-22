В Одессе рухнул очередной дом, жителей эвакуируют

По предварительным данным, никто не пострадал.

В Одессе за 3 дня произошло уже второе обрушение части жилого дома.

Об этом сообщает полиция области.

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По информации правоохранителей, произошло обрушение фасада и крыши двухэтажного жилого дома на улице Среднефонтанской. По предварительным данным, никто не пострадал.

«Спасатели и полицейские проводят эвакуацию людей. Устанавливаются анкетные данные всех, кто мог находиться на момент обвала в здании», — говорится в сообщении.

Напомним, 18 мая в Одессе обвалилась часть 4-этажного жилого дома, из местных жителей никто не пострадал — всех жителей уже нашли, поэтому под завалами никого быть не должно. Однако сами спасатели продолжают разбирать завалы.