Действиям сотрудников полиции охраны будет дана правовая оценка.

В Николаеве во время задержания полицией умер мужчина, подозреваемый в хулиганстве.

Как сообщает Управление Национальной полиции в Николаевской области, вчера, около 20 часов, в полицию поступило сообщение, что на улице 1-я Ингульская в Центральном районе Николаева неизвестный ведет себя неадекватно, совершает хулиганские действия, бросает в прохожих кирпичи.

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На место происшествия были направлены наряды, ближе всех оказался наряд полиции охраны. По данным полиции, мужчина оказал правоохранителям неповиновение, и чтобы успокоить хулигана, к нему были применены наручники. Мужчине стало плохо, из-за чего работники полиции охраны сняли наручники и начали оказывать помощь и вызвали «скорую». Прибывшие на место происшествия медики зафиксировали смерть 29-летнего мужчины. На месте происшествия работают сотрудники инспекции из личного состава и внутренней безопасности ГУНП, следственно-оперативная группа. Действиям сотрудников полиции охраны будет дана правовая оценка.

Тело будет направлено на проведение экспертизы, которая установит, находился ли умерший под воздействием каких-либо препаратов, и что стало причиной смерти. В случае выявления неправомерных действий, расследование будет проводить Государственное бюро расследований.

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Автор: Александр Кульбачный