Во Львовской области на железнодорожной станции «Красне» юноша получил поражение электрическим током, пытаясь сделать фото.
Читайте такжеУпал с электроопоры: в Одессе мужчину ударило током при попытке самоубийстваКак информирует отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, 15 ноября около 13:00 в Бусское отделение полиции поступило сообщение о том, что на территории железнодорожной станции «Красне» травмирован 17-летний местный житель.
Как установили правоохранители, пострадавший залез на один из железнодорожных вагонов, находившийся на отстое, чтобы товарищ сделал ему фото.
«При этом он схватился руками за высоковольтную линию электропередач, в результате чего получил поражение током и упал с вагона. Другой участник происшествия не пострадал», - говорится в сообщении.
В больнице, куда доставили парня, медики установили ему диагноз «ожоги тела, поражение электрическим током».
Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.
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