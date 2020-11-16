Парня госпитализировали с ожогами тела.

Во Львовской области на железнодорожной станции «Красне» юноша получил поражение электрическим током, пытаясь сделать фото.

Читайте такжеУпал с электроопоры: в Одессе мужчину ударило током при попытке самоубийстваКак информирует отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, 15 ноября около 13:00 в Бусское отделение полиции поступило сообщение о том, что на территории железнодорожной станции «Красне» травмирован 17-летний местный житель.

Как установили правоохранители, пострадавший залез на один из железнодорожных вагонов, находившийся на отстое, чтобы товарищ сделал ему фото.

«При этом он схватился руками за высоковольтную линию электропередач, в результате чего получил поражение током и упал с вагона. Другой участник происшествия не пострадал», - говорится в сообщении.

В больнице, куда доставили парня, медики установили ему диагноз «ожоги тела, поражение электрическим током».

Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

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Автор: Светлана Макринская