Одни подозреваемые сдались, лица других установили.

Одни подозреваемые сдались, лица других установили, спецоперацию полиция свернула.

Читайте такжеВ Никополе в результате стрельбы погибли два человекаКак сообщает ТСН, в регионе накануне утром неизвестный привез в больницу двух мужчин с огнестрельными ранениями, а затем скрылся.

Полицейские выяснили, что трагедией закончилась вечеринка. Якобы одна мужская компания начала ухаживать за женщинами другой компании. Тем это не понравилось. Во время стрельбы ранили двоих: их повез в больницу брат одного из них, однако по дороге они умерли.

"Пациенты без признаков жизни были доставлены с огнестрельными ранениями. У одного огнестрельное ранение шеи, у второго — огнестрельное ранение сквозное грудной клетки. Судя по состоянию, это произошло не более часа до этого", - говорит руководитель Никопольськои городской больницы №1 Александр Саморуков.

Их противники тоже обратились к медикам с побоями и травматическими ранениями. Все детали полицейские пока не разглашают.

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Автор: УНИАН