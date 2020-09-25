Для незаконного получения средств от "должника" налоговик с сыном привлекли представителей криминалитета.

В Тернополе вчера за вымогательство 40 тыс. долларов правоохранители задержали начальника Тернопольской государственной налоговой инспекции Главного управления ГНС в Тернопольской области и его сына - руководителя предприятия.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, должностное лицо налоговой вместе с сыном с привлечением двух представителей криминалитета требовали у гражданина данную сумму как плату за якобы присвоенную им продукцию во время его работы на предприятии, руководителем которого является сын чиновника.

Сначала мужчину просили добровольно предоставить оговоренную сумму, а когда он отказался, чиновник с сыном привлекли представителей криминалитета, которые угрожали расправой мужчине и его семье.

При получении второй части так называемого «долга» в сумме 10 тыс. долларов все четыре человека были задержаны.

Задержание проводили одновременно три группы силовиков. Одна из них задержала чиновника на рабочем месте, вторая группа задержала его сына с сообщником на АЗС, третья - представителей криминалитета, которые были задействованы в вымогательстве.

Денежные средства изъяты при проведении неотложных следственных действий.

В настоящее время решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении и готовятся ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, а также об отстранении начальника налоговой инспекции от должности.

По факту вымогательства открыто уголовное производство (ч. 3, 4 ст. 189 УК Украины).

Досудебное расследование осуществляет территориальное управление ГБР во Львове, оперативное сопровождение - ГУ ГБР и УСБУ в Тернопольской области.

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Автор: Андрей Вацик