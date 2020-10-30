Специалисты работают над восстановлением газоснабжением и выяснения обстоятельств инцидентов.

Сразу в двух городах на западе Украины тысячи квартир были лишены газоснабжения из-за действий неизвестных лиц. Речь идет о Черновцах и Ивано-Франковске.

Черновцы без газа: что произошло

Накануне пресс-служба АО " Черновцыгаз" сообщила о том, что около тысячи квартир в областном центре остались без газа из-за умышленных действий по перекрытию задвижки. Как уточняется, неизвестными лицами была перекрыта задвижка на газопроводе по ул. Хотинской. Из-за этого газоснабжение было прекращено в многоквартирных домах на улицах Хотинской и Луговой.

"Подавляющее большинство квартир оборудованы газовыми плитами и используют газ для приготовления пищи", - говорится в сообщении.

Правоохранители и газовики, прибывшие на место инцидента, расценили такие действия злоумышленников как самовольное вмешательство в работу газораспределительной системы. За это предусмотрена административная ответственность и возмещение убытков.

"Над восстановлением газоснабжения массива сейчас усиленно работают бригады аварийно-диспетчерской службы АО "Черновцыгаз". Однако, это требует времени и значительных материальных затрат компании, ведь для возобновления подачи газа специалисты "Черновцыгаз" должны попасть в каждую квартиру, чтобы проверить отсутствие утечек газа", - сообщили в компании.

О восстановлении газоснабжения пока отдельно не сообщалось.

Что произошло в Ивано-Франковске

Городской голова Руслан Марцинкив ночью сообщил, что накануне в 22:30 ПАО "Ивано-Франковскгаз" получило уведомление об аварийном отключении газоснабжения в домах на улицах Коновальца, Довженко, Мазепы, Дудаева, Сичинского, Василишина, Шевченко, Дорошенко, Чорновила и в селе Криховцы. Предварительная причина - перекрытие задвижки на распределительном газопроводе неизвестными лицами.

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Из-за инцидента была приостановлена работа пяти котельных, которые обеспечивают теплом 558 многоквартирных жилых домов и несколько больниц, где находятся сотни больных и медперсонала.

"Всего без теплоснабжения 558 многоквартирных жилых дома и 3 лечебных учреждения. По установлению мест отключения газоснабжения работают аварийные бригады ПАО "Ивано-Франковскгаз", - написал мэр города.

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Автор: Юрий Годован