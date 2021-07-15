Во время ссоры он нанес 50-летней женщине около 20 ударов железной гантелью, после чего перерезал себе горло.

В Вышгородском районе Киевской области мужчина убил свою мать железной гантелью и попытался покончить с собой.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киевской области.

Сначала 33-летний мужчина сообщил в полицию, что он обнаружил в доме свою раненую мать, которой неизвестный нанес телесные повреждения. "Мужчина заверил, что сотрудники полиции не нужны, однако полицейские срочно передали информацию работникам скорой медицинской помощи и сами отправились на указанное место. Прибыв на вызов первыми, медики обнаружили бездыханное тело женщины и сразу сообщили об этом в полицию", - говорится в сообщении.

Во время проведения следственных действий полиция установила, что к совершению преступления может быть причастен сын убитой, однако его в доме не было. Позже один из местных жителей сообщил, что в его дворе находится мужчина с перерезанным горлом, которым оказался сын погибшей. Поняв, что за содеянное придется отвечать, он решил покончить с собой, но его госпитализировали в больницу и провели оперативное вмешательство.

Полицейские выяснили, что между сыном и его матерью возник словесный конфликт, во время которого мужчина схватил железную гантель и нанес ею около 20 ударов по всему телу женщины. От полученных травм 50-летняя женщина скончалась на месте.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса, сейчас он находится в больнице под надзором полиции.

Ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство). Санкция статьи предусматривает заключение от 7 до 15 лет.

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Автор: Виталий Саенко