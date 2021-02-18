Сейчас станции "Дворец спорта" и "Майдан Незалености" закрыты.

В Киеве снова "заминировали" несколько станций метро.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

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"Станции" Дворец спорта" и "Майдан Незалежности", а также пересадочные узлы закрыты на вход и выход", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что поступил анонимный звонок о минировании.

Информация об открытии станций будет опубликована сразу после завершения проверки, заверили в метрополитене.

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Автор: Екатерина Лиманская