В Киеве снова сообщили о минировании метро / фото УНИАН
В Киеве снова "заминировали" несколько станций метро.
Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.
Читайте такжеВ Киеве задержали мужчину, который шесть раз «минировал» станции подземки и ТРЦ
"Станции" Дворец спорта" и "Майдан Незалежности", а также пересадочные узлы закрыты на вход и выход", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что поступил анонимный звонок о минировании.
Информация об открытии станций будет опубликована сразу после завершения проверки, заверили в метрополитене.
Вас также могут заинтересовать другие новости:
- Во Львове из-за ложного сообщения о минировании больницы эвакуировали более тысячи человек
- Массовые "минировании" детсадов и школ: в Одессе усиливают охрану заведений (видео)
- В Киеве более двух часов искали взрывчатку на Центральном железнодорожном вокзале
- "Заминировал" десятки судов Украины: в Одессе задержали серийного псевдоминера (видео)
- В Виннице местный житель угрожал взорвать магазин сладостей (фото, видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram