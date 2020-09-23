Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до пятнадцати лет.

В Запорожской области 16-летний юноша силой заставил 13-летнюю девушку вступить с ним в половые отношения.

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Как сообщается на сайте ГУ Нацполиции в Запорожской области 21 сентября в полицию обратилась жительница Васильевского района, которая сообщила об изнасиловании ее 13-летней дочери.

Правоохранители установили, что 21 сентября 16-летний местный житель, который был знаком с 13-летней девушкой, силой затащил ее в свое жилище. Там он под угрозой применения физического насилия вступил с ней в половые отношения.

Полиция нашла молодого человека по месту его проживания. Его задержали и сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса (Изнасилование). Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до пятнадцати лет.

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Автор: Дмитрий Захаров