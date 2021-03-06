Рейсовый автобус с более 50 украинцами перевернулся под Кашице.

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших украинцев в масштабной аварии в Польше.

Соответствующее сообщение появилось в Twitter Зеленского.

Читайте такжеПоявилось видео с моментом смертельного ДТП под Одессой с участием полицейских

"Сердечные соболезнования семьям украинцев, чьи близкие погибли и получили травмы в результате аварии автобуса под польским Кашице. Наши консулы – на месте трагедии. Делаем все возможное для оказания помощи", – заявил президент.

ДТП в Польше: что известно

Утром, 6 марта, спикер МИД Олег Николенко заявил, что вблизи города Кашице рейсовый автобус Познань-Херсон попал в ДТП. Среди погибших - шестеро украинцев.

На момент трагедии в салоне находилось 57 граждан Украины, включая двух водителей. В течение первого часа после аварии количество пострадавших возросло до 41 человека.

На месте происшествия работали около 100 спасателей. Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.

По состоянию на 10:00, по информации украинских дипломатов, в больницах в Польше находятся 35 пострадавших, 5 из них – в крайне тяжелом состоянии.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН