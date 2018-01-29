В Николаеве в жилом доме нашли мертвыми двух взрослых и ребенка

Как сообщили в ГСЧС, признаков пожара на месте трагедии нет.

На улице Чкалова в Николаеве в квартире жилого дома нашли тела двух взрослых и ребенка 2009 года рождения.

Читайте такжеВ Киеве горела многоэтажка, один человек погибКак сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, признаков пожара на месте трагедии нет. Причина гибели устанавливается.

Ранее сообщалось, что в поселке Новокондакове Снигиревского района Николаевской области во время пожара в жилом доме, где проживает многодетная семья, пострадали две девочки 2015 и 2016 годов рождения.

Отмечалось, что в доме отключен свет, поэтому мать зажгла свечу, оставила ее возле окна на столе и ушла. Огонь со свечи перекинулся шторы, а потом на кресло и стол. Соседи увидели пламя в окне, прибежали в дом и вынесли детей в летнюю кухню, затем прибежала мать.

В результате пожара девочка 2015 г.н. получила ожоги и в тяжелом состоянии была доставлена в реанимационное отделение Николаевской областной детской больницы. Другая девочка 2016 г.н., находилась в Снигиревской районной больницы, ее состояние здоровья оценивалось как удовлетворительное.