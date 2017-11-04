Под Керчью при столкновении двух легковых автомобилей погиб ребенок, пострадали еще десять человек

В субботу, 4 ноября, под Керчью в результате столкновения двух легковых автомобилей погиб ребенок, пострадали еще десять человек.

Как передает Крым. Реалии, об этом сообщает пресс-служба российского МВД по Крыму.

По версии ведомства, водитель автомобиля «ВАЗ-2105», двигаясь со стороны поселка Глазовка в сторону Керчи, совершил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Хюндай».

«В результате ДТП получил смертельные травмы малолетний пассажир автомобиля «ВАЗ-2105», водитель и еще четверо пассажиров «легковушки» доставлены в реанимационное отделение больницы. Также получили травмы различной степени тяжести водитель и четверо пассажиров, среди которых двое детей, автомобиля «Хюндай»», - говорится в сообщении.