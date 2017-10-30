В Полтавской области пьяный мужчина оставил коляску с ребенком возле дороги и уснул

В Карловском районе Полтавской области местные жители на автомобиле заметили на обочине коляску без сопровождения взрослых, в которой находился мальчик возрастом около года. Об этом сообщает пресс-служба полиции Полтавской области.

На место происшествия выехали сотрудники полиции, которые установили, что рядом с коляской спит человек в нетрезвом состоянии, который, тем не менее, смог сказать, что ребенок в коляске является сыном его знакомого.

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Малыша доставили в Карловскую городскую больницу, его здоровью ничего не угрожало.

Отцом оказался 35-летний житель одного из сел района. Мужчина рассказал, что воспитывает годовалого сына сам, а в доме проживает вместе с ним и своими родителями. С 23-летней женой не проживает, о ее местонахождении ему ничего не известно.

"В тот вечер пошел на временную подработку, и попросил своего 38-летнего знакомого завезти ребенка с коляской к своей матери. К сожалению, отец не уделил внимания тому, что товарищ был в состоянии алкогольного опьянения и впоследствии об этом пожалел. Пьяный мужчина вскоре оставил коляску с ребенком на обочине дороги возле моста, а сам уснул", - рассказали в полиции.

По факту невыполнения обязанностей по уходу за ребенком следователи Карловского отдела открыли уголовное производство по статье 166 Уголовного кодекса Украины. Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок от двух до пяти лет.