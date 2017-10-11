В Харькове неизвестные на стоянке автосалона подожгли четыре автомобиля BMW. Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС Украины в Харьковской области, сегодня, 11 октября, в 1:40 на номер «101» поступила информация о пожаре на стоянке частного автосалона по улице Латышева.

По сведениям ГСЧС, горели четыре автомобиля марки BMW. Сообщил о пожаре охранник автосалона.

К месту пожара выехало 3 отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах в составе 15 спасателей. На момент их прибытия огнем были охвачены моторные отсеки и салоны автомобилей BMW X-6, BMW 7 и BMW 750, а также передняя часть автомобиля BMW X-5. Общая площадь пожара составила около 20 кв. м. Для ликвидации пожара пожарные использовали пену.

В 2:01 пожар был локализован, в 2:30 полностью ликвидирован. Причина пожара - занесение открытого источника огня. Ущерб от пожара, а также годы выпуска автомобилей и их хозяева устанавливаются.

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В свою очередь в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области отметили, что пожар произошел на парковке автосалона. Владельцы оставили свои автомобили в автосалоне на техническое обслуживание.

Предварительно установлено, что к автосалону подъехал неустановленный автомобиль, из которого вышли трое мужчин. Они разложили на автомобилях пакеты и подожгли их.

Данный факт внесен в Журнал единого учета правонарушений. Решается вопрос о квалификации происшествия.

В настоящее время правоохранителями проводятся мероприятия по установлению и опросу свидетелей, очевидцев происшествия, назначен ряд необходимых экспертиз.

Как сообщал УНИАН, в Харькове водитель столкнулся с двумя авто и погиб.