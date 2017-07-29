На острове вблизи Центральной Африки упал украинский грузовой самолет (фото)

На острове Сан-Томе(Сан-Томе и Припсипи) возле Центральной Африки во время взлета потерпел крушение украинский грузовой самолет Ан-74 украинской авиакомпании CAVOK Air. Об этом в Facebook сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк.

Предварительная причина падения самолета, согласно сообщению Лавренюка, попадание стаи птиц в правый двигатель.

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«... при взлете с острова Сан-Томе(Сан-Томе и Припсипи) потерпел крушение грузовой самолет Ан-74 украинской авиакомпании CAVOK Air. Предварительная информация, это попадание стаи птиц в правый двигатель во время взлета. Все члены экипажа живы, но получили травмы. Держим ситуацию на постоянном контроле», - написал замминистра.

Как сообщал УНИАН ранее, украинский пилот турецкой компании "Atlasglobal" Александр Акопов 27 июля совершил героическую посадку аварийного пассажирского лайнера в стамбульском аэропорту "Ататюрк". На борту самолета находился 121 пассажир и 6 членов экипажа.

Сегодня президент Украины Петр Порошенко позвонил пилоту Александру Акопову, который 27 июля спас жизни пассажиров в Стамбуле, и лично поблагодарил и выразил восхищение его поступком и наградил пилота орденом «За мужество».