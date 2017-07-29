Порошенко наградил украинского пилота Акопова, который спас жизни пассажиров в Стамбуле, орденом "За мужество"

Президент Украины Петр Порошенко позвонил пилоту Александру Акопову, который 27 июля спас жизни пассажиров в Стамбуле, и лично поблагодарил и выразил восхищение его поступком. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

«Благодаря Вашему сверхвысокому профессионализму и Вашей неслыханной выдержке 121 пассажир и 6 членов экипажа отныне могут праздновать свой второй день рождения. Украина гордится такими сыновьями», - отметил Порошенко во время разговора.

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Президент также сообщил, что принял решение и подписал указ о награждении Акопова орденом «За мужество» III степени и пообещал лично вручить награду во время пребывания пилота в середине августа в Украине.

В свою очередь украинский пилот рассказал Порошенко подробности инцидента и сказал, что несмотря на пережитую чрезвычайную ситуацию, находится в хорошем настроении и готов дальше выполнять свои обязанности.

Акопов поблагодарил президента за звонок и высокую государственную награду.

Как сообщал УНИАН, президент Украины отметил орденом "За мужество" украинского летчика Акопова - пилота на рейсах турецкой компании Atlasglobal.

В Указе, подписанном президентом, отмечается, что украинец отмечен высокой государственной наградой за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, и высокий профессионализм.

«27 июля Акопов в чрезвычайно сложных погодных условиях спас жизни 121 пассажира и 6 членов экипажа, безупречно выполнил посадку аварийного пассажирского лайнера в аэропорту Стамбула "Ататюрк", - напомнили в пресс-службе главы государства.