Украинский пилот стал героем Турции, совершив сложную аварийную посадку

Украинский пилот турецкой компании "Atlasglobal" Александр Акопов 27 июля совершил героическую посадку аварийного пассажирского лайнера в стамбульском аэропорту "Ататюрк". На борту самолета находился 121 пассажир и 6 членов экипажа.

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Как сообщил журналист Осман Пашаев на своей странице в Facebook, рейс вылетел из Стамбула в Эрджан (Северный Кипр). На высоте 4 тысячи футов самолету разбило носовую часть и стекло кабины пилотов. Капитан Акопов принял решение возвращаться.

Акопов посадил борт, наклонив самолет немного набок, чтобы видеть через боковое стекло полосу. Диспечеры Ататюрка очень точно вели его на посадку.

Турецкие СМИ провозгласили украинца героем, повсюду в Турции его узнают и приветствуют. Отмечается, что он налетал 13908 часов.