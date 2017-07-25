Полиция разыскивает еще трех причастных к стрельбе в Днепре человек

Полиция устанавливает, по крайней мере еще трех человек, причастных к вчерашней стрельбе в ресторане «Дом» в Днепре.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил временно исполняющий обязанности главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области Олег Грозь.

«Следствие устанавливает минимум трех человек, которые могут быть причастны к стрельбе. Мы обращаемся к жителям Днепра с просьбой предоставить видеоматериалы о ходе конфликта», - подчеркнул Грозь.

По его словам, мотивы конфликта не носят ни уголовный, ни политический характер, они связаны с личными экономическими отношениями участников встречи.

«Стороны встречи, судя по всему, не пришли к одной мысли, в результате одна из сторон решила применить оружие», - отметил Грозь.

Он не уточнил, какая из сторон стала инициатором конфликта.

Грозь также сообщил, что на месте стрельбы найдено зарегистрированный карабин и травматический пистолет. Кроме того, злоумышленники, которые скрылись на автомобиле с места происшествия, выбросили на дорогу автомат Калашникова и пистолет. Это оружие также приобщен к делу.

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Как сообщал УНИАН, в больницы Днепра находятся четверо мужчин, подозреваемых в расстреле участников АТО в ресторане «Дом», в результате которого двое людей погибли, еще пятеро человек получили ранения.

Двое пострадавших из четырех сейчас задержанные (по ст. 208 Уголовного кодекса) – их взято под охрану в лечебном учреждении. Роль еще двух участников конфликта, которые находятся в больнице, исследует следствие.

В результате перестрелки погибли участники АТО Алексей Вагнер (1980 года рождения) и Максим Иващук (1981 г.н.).

Также ранения в результате стрельбы получил адвокат одного из погибших бойцов АТО Эдмон Саакян, который сейчас тоже находится в больнице.

Трое из пострадавших нападавших – жители Днепропетровской области. Еще один – иностранный.