В Киеве полиция устроила погоню за пьяным капитаном госохраны (фото, видео)

В ночь на 24 июля в Киеве задержан нетрезвый сотрудник УГО, который пытался скрыться от полиции, а затем "решить вопрос" без составления протокола об админнарушении. Об этом говорится на странице сообщества "Киев оперативный" в Facebook.

В заметке говорится, что 24 июля на ул. Малиновского на Оболони патрульные полицейские останавливали автомобиль Skoda. Водитель проигнорировал требование полицейских и попытался скрыться. Началось преследование. Нарушитель заехал во двор возле Оболонского управления полиции. Водитель вышел из машины и пытался "решить вопрос".

Читайте такжеПолковника разведки, который устроил стрельбу в Киеве, уволили еще весной - Минобороны

При этом он показал им удостоверение сотрудника Управления госохраны на имя капитана УГО Сергея Подолянко. Пройти тест на алкоголь на месте или в больнице нарушитель отказался.

Вместе с тем в пресс-службе патрульной полиции Киева УНИАН подтвердили, что задержание сотрудника УГО имело место, и он отказался проходить проверку на алкоголь. В отношении нарушителя был составлен протокол по ст. 130 Кодекса об административных нарушениях. Дальнейшую судьбу нарушителя будет решать суд.

Ранее УНИАН сообщал, что пьяный полковник Конотопенко, устроивший стрельбу в Киеве, оказался владельцем коллекции удостоверений различных силовых структур.