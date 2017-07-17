На киевском автодроме "Чайка" столкнулось двое мотоциклистов (видео)
20:50, 17 июля 2017Происшествия
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Они столкнулись на скорости не менее 100 километров в час.
Бешеное столкновение мотоциклистов на киевском автодроме Чайка
Мастера по мотокроссу Даниил Вышемирский и Александр Полюхович столкнулись на скорости не менее 100 километров в час, как говорится в сюжете ТСН.
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Вылетели на полосу безопасности и несколько раз перевернулись. Как выяснилось, группа спортсменов уже финишировала и сбросила скорость. А один не заметил финишного флажка и выкрутил газ.
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