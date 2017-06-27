В Киеве на Петровке экскаватор врезался в заполненную маршрутку (видео)
13:10, 27 июня 2017Происшествия
1256 0
От удара в общественном транспорте разбились окна, стекло поцарапало трех пассажиров, но от госпитализации они отказались.
Экскаватор ударил маршрутку / Скриншот
Сегодня, 27 июня, на столичной Петровке, на пересечении проспектов Оболонского и Бандеры столкнулись рейсовая маршрутка и экскаватор. Об этом сообщает ТСН.
Читайте такжеНа Одесщине легковушка слетела в кювет: трое погибли
Экскаватор ударил маршрутку в бок. От удара в общественном транспорте разбились несколько окон, которые нанесли повреждения трем лицам. Пострадавшим обработали царапины на месте, от госпитализации все они отказались.
Водителей увезли в больницу – будут устанавливать их состояние и наличие в крови алкоголя. Виновника аварии определят правоохранители.
В Киеве экскаватор "Киевпастранса" въехал в заполненный пассажирами маршрутный автобус
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter