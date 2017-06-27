В Киеве на Петровке экскаватор врезался в заполненную маршрутку (видео)

Сегодня, 27 июня, на столичной Петровке, на пересечении проспектов Оболонского и Бандеры столкнулись рейсовая маршрутка и экскаватор. Об этом сообщает ТСН.

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Экскаватор ударил маршрутку в бок. От удара в общественном транспорте разбились несколько окон, которые нанесли повреждения трем лицам. Пострадавшим обработали царапины на месте, от госпитализации все они отказались.

Водителей увезли в больницу – будут устанавливать их состояние и наличие в крови алкоголя. Виновника аварии определят правоохранители.