На Киевщине из-за дикого кабана произошло страшное ДТП: трое погибших, двое пострадавших (фото)

На Киевщине дикий кабан спровоцировал столкновение автомобилей, в результате которого три человека погибли, двое получили травмы. Как сообщает пресс-служба полиции Киевской области, сегодня ночью на автодороге «Белая Церковь – Сквира», вблизи с. Шамраевка, столкнулись легковые автомобили Renault Logan и Renault Kangoo.

Читайте такжеВ МИД уточнили количество погибших в ДТП в России украинцевПредварительно установлено, что водитель Renault Logan пытался объехать дикого кабана, который внезапно выбежал на проезжую часть дороги. Однако на скорости автомобиль занесло на полосу встречного движения, где он столкнулся с Renault Kangoo.

В результате столкновения водитель и пассажир Renault Logan, а также пассажир Renault Kangoo погибли на месте происшествия. В Сквирскую больницу с тяжелыми травмами доставили водителя и пассажира Renault Kangoo.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины.