В Луцке полиция обнаружила в квартире арсенал боеприпасов. Как сообщил УНИАН главный специалист сектора коммуникации ГУ НП в Волынской области Олег Плазовский, 5 гранат Ф-1 с запалами к ним и 145 патронов различного калибра к огнестрельному оружию полиция изъяла вчера вечером, 14 мая.

По данным полиции, в одну из квартир на Киевском майдане вчера полиция приехала по вызову из-за семейного конфликта.

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По словам Плазовского, пакет с боеприпасами передала правоохранителям 53-летняя лучанка. Как она объяснила полицейским, что боеприпасы принадлежат ее сожителю, 31-летнему местному жителю, который проходил контрактную служу в зоне АТО.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Луцкого отдела полиции, специалисты взрывотехнического отдела ГУНП в Волынской области.

Пакет с боеприпасами изъяли. В нем находилось, в частности, 5 корпусов гранат «Ф-1», 5 запалов, 80 патронов калибра 9 мм и 65 патронов калибра 5,45 мм. Изъятое направили на исследование в Волынский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины.

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Сведения следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет заключения.

Продолжается досудебное расследование.