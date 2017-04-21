В историческом центре Одессы балкон упал на припаркованную иномарку (фото)

В историческом центре Одессы в ночь на 21 апреля с 4-го этажа жилого дома, который является памятником архитектуры, обвалился балкон.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии Одессы, около 2.00 произошло обрушение балкона четвертого этажа 4-этажного флигеля по ул. Базарная, 25.

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Отмечается, что квартира, к которой принадлежит балкон, приватизирована и в списках ветхого и аварийного жилья не числится. Внешне этот балкон не имел признаков аварийности.

На данный момент по результатам осмотра выявлено, что, вероятно, обрушение произошло из-за сгнивших металлических конструкций внутри балкона.

«Всем жильцам дома выданы предписания о запрете пользования балконами», - заявили в пресс-службе. Сейчас сотрудники предприятия «ЖКС «Порто-Франковский» ведут работы по ликвидации последствий обрушения.

Как сообщили УНИАН в региональном главке ГСЧС, представители этого ведомства первыми прибыли по вызову. Во время обрушения было повреждено припаркованную возле дома иномарку, принадлежащую одному из жильцов.