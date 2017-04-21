На Харьковщине у границы с РФ задержали 4 украинцев с незаконным товаром на 50000 гривень

На Харьковщине в рамках проведения совместной операции «Граница-2017» пограничники отдела «Волчанск», по предварительной информации оперативных подразделений, общей межведомственной группой пограничников и представителей УСБУ задержаны 4 граждан Украины, которые пытались незаконно переместить в Россию товары народного потребления.

Как сообщает пресс-служба ГПСУ, в ходе несения службы пограничники с помощью тепловизора, на направлении украинского н.п. Гатище и российской Новой Таволжанки увидели движение в сторону границы неизвестных лиц. Выдвинувшись на перехват на расстоянии 20 метров от линии государственной границы, правоохранители задержали правонарушителей.

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«Как выяснилось, четверо граждан Украины 1979, 1987, 1990 и 1999 годов рождения, жители города Волчанск, пытались незаконно перенести в Россию 5 ящиков и 3 сумки сантехнических изделий», – говорится в сообщении.

На данный момент товар изъят и передан сотрудникам фискальной службы, предварительная сумма его оценки составляет 50 тысяч гривень. Граждане Украины задержаны в административном порядке для составления документов за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины.